Imieniny Lilianny 4.09. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Lilianny?

Liliana jest kobietą, która potrzebuje bliskości i czułości, chociaż nie potrafi o tym mówić. Wydaje się być bardzo zimna i niedostępna, ale to tylko pozory. W głębi serca bardzo chce być blisko, ale nie wie, jak to osiągnąć. Swój chłodny charakter stara się bliskim wynagrodzić zadbaniem o dobra materialne. Chociaż Liliana nie potrafi mówić o uczuciach można być pewnym jej zaangażowania i szczerości. Liliana nie jest szczególnie lubiana w towarzystwie, ponieważ wszyscy myślą, że zadziera nosa i jest bardzo wyniosła. To jednak tylko jej maska. W głębi serca jest dobrą i czułą osobą. Jednak jej nieufność nie pozwala odkryć prawdziwego charakteru.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Lilianny

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.