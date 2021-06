Imieniny Lucjana. Najbliższe wypadają 13.06. Wierszyki z okazji imienin dla Lucjana

Imię Lucjan jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Lucjana wypadają 7, 20, 25 stycznia, 11 lutego, 27 maja, 13 czerwca oraz 26 października. x000D x000D Lucjan jest osobą roztropną i zorganizowaną. Nie lubi szybko podejmować decyzji, woli przemyśleć wszystkie możliwości. Cechuje go upartość i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów. Jest towarzyski, jednak nie zawsze ufa nowo poznanym osobom. Ma określone grono przyjaciół, z którymi lubi spędzać czas. Jest pomocny i można mu powierzyć wiele tajemnic. W pracy skutecznie wykonuje powierzone mu zadania. Nigdy nie działa pochopnie, musi zastanowić się przed ewentualnym podjęciem decyzji. Mocno angażuje się w wykonywane projekty w pracy.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!