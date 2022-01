Imieniny Lucjana. Najbliższe wypadają 7.01. Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Lucjana

Imię Lucjan jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Lucjana wypadają 7, 20, 25 stycznia, 11 lutego, 27 maja, 13 czerwca oraz 26 października. x000D x000D Lucjan jest osobą roztropną i zorganizowaną. Nie lubi szybko podejmować decyzji, woli przemyśleć wszystkie możliwości. Cechuje go upartość i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów. Jest towarzyski, jednak nie zawsze ufa nowo poznanym osobom. Ma określone grono przyjaciół, z którymi lubi spędzać czas. Jest pomocny i można mu powierzyć wiele tajemnic. W pracy skutecznie wykonuje powierzone mu zadania. Nigdy nie działa pochopnie, musi zastanowić się przed ewentualnym podjęciem decyzji. Mocno angażuje się w wykonywane projekty w pracy.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.