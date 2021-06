Imieniny Łucji 25.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Łucji?

Łucja jest odważna i energiczna. Wydaje się bardzo pewna siebie, ale to tylko pozory, bowiem w środku jest wrażliwa i zakompleksiona. Próbuje odwrócić uwagę od swoich niedoskonałości odważnymi ubraniami, makijażem oraz głośnym zachowaniem. Znajomi czasem za nią nie nadążają, ale bardzo ją lubią, gdyż jest szalona i wesoła. Nigdy nie można się z nią nudzić! W miłości Łucja jest stała. Nawet jeśli żałuje podjętych decyzji, nie odejdzie, ponieważ zbyt bardzo szanuje zasady. Łucja osiąga wiele sukcesów w pracy, chociaż wcale do nich nie dąży. Ma wrodzone zdolności dyplomatyczne, więc najlepiej czuje się w zawodach, które tej umiejętności wymagają.

Łucja to imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza urodzoną o wschodzie słońca. Łucja imieniny obchodzi 4, 25 marca, 25 czerwca, 6, 9 lipca, 16, 19 września, 7 listopada, 13 grudnia.

Rzut siekierą do celu - Warszawa (1 osoba)

Prześlij Łucji miłe życzenia imieninowe

Twoje dziecko ma takie imię? Kiedyś byłoby to niemożliwe!

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...