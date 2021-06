Imieniny Łucji 25.06. Oryginalne życzenia imieninowe dla Łucji

Łucja jest odważna i energiczna. Wydaje się bardzo pewna siebie, ale to tylko pozory, bowiem w środku jest wrażliwa i zakompleksiona. Próbuje odwrócić uwagę od swoich niedoskonałości odważnymi ubraniami, makijażem oraz głośnym zachowaniem. Znajomi czasem za nią nie nadążają, ale bardzo ją lubią, gdyż jest szalona i wesoła. Nigdy nie można się z nią nudzić! W miłości Łucja jest stała. Nawet jeśli żałuje podjętych decyzji, nie odejdzie, ponieważ zbyt bardzo szanuje zasady. Łucja osiąga wiele sukcesów w pracy, chociaż wcale do nich nie dąży. Ma wrodzone zdolności dyplomatyczne, więc najlepiej czuje się w zawodach, które tej umiejętności wymagają.

Wyślij Łucji oryginalne życzenia na imieniny

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.