Imieniny Łucji 9.07. Jakie życzenia imieninowe dla Łucji?

Łucja jest odważna i energiczna. Wydaje się bardzo pewna siebie, ale to tylko pozory, bowiem w środku jest wrażliwa i zakompleksiona. Próbuje odwrócić uwagę od swoich niedoskonałości odważnymi ubraniami, makijażem oraz głośnym zachowaniem. Znajomi czasem za nią nie nadążają, ale bardzo ją lubią, gdyż jest szalona i wesoła. Nigdy nie można się z nią nudzić! W miłości Łucja jest stała. Nawet jeśli żałuje podjętych decyzji, nie odejdzie, ponieważ zbyt bardzo szanuje zasady. Łucja osiąga wiele sukcesów w pracy, chociaż wcale do nich nie dąży. Ma wrodzone zdolności dyplomatyczne, więc najlepiej czuje się w zawodach, które tej umiejętności wymagają.

Prześlij Łucji miłe życzenia imieninowe

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!