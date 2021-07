Imieniny Łucji 9.07. Oryginalne życzenia imieninowe dla Łucji

Łucja jest odważna i energiczna. Wydaje się bardzo pewna siebie, ale to tylko pozory, bowiem w środku jest wrażliwa i zakompleksiona. Próbuje odwrócić uwagę od swoich niedoskonałości odważnymi ubraniami, makijażem oraz głośnym zachowaniem. Znajomi czasem za nią nie nadążają, ale bardzo ją lubią, gdyż jest szalona i wesoła. Nigdy nie można się z nią nudzić! W miłości Łucja jest stała. Nawet jeśli żałuje podjętych decyzji, nie odejdzie, ponieważ zbyt bardzo szanuje zasady. Łucja osiąga wiele sukcesów w pracy, chociaż wcale do nich nie dąży. Ma wrodzone zdolności dyplomatyczne, więc najlepiej czuje się w zawodach, które tej umiejętności wymagają.

Łucja to imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza urodzoną o wschodzie słońca. Łucja imieniny obchodzi 4, 25 marca, 25 czerwca, 6, 9 lipca, 16, 19 września, 7 listopada, 13 grudnia.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Łucji

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.