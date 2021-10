Imieniny Lucyny 17.10. Życzenia imieninowe dla Lucyny

Imię Lucyna jest pochodzenia łacińskiego i wywodzi się od słowa Lucjusz. Imieniny Lucyny wypadają 30 czerwca, 17, 26 października. x000D x000D Lucyna jest osobą tolerancyjną, która lubi słuchać odmiennych zdań i myśli. Cechuje ją oryginalność i ekscentryczność. Jest zdecydowana i pewna siebie, dzięki czemu umie podejmować trudne decyzje. Ponadto jest uparta, co czasami przynosi jej kłopoty i konflikty z innymi. Lucyna jest nieśmiała i ciężko jest jej mówić o sobie i swoich problemach. Bardzo lubi pomagać innych, daje jej to dużą satysfakcję. Jest lubiana w swoim towarzystwie, ponieważ cechuje ją życzliwość i serdeczność wobec innych. W pracy Lucyna jest pewna siebie i zdyscyplinowana. Ma dużą wiedzę na wiele tematów, co zdecydowanie pomaga jej w wykonywaniu zadań.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.