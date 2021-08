Imieniny Ludwika. Najbliższe wypadają 25.08. Życzenia i wierszyki na imieniny dla Ludwika

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Ludwik?

Ludwik to imię, które pochodzi z języka starogermańskiego. Imieniny Ludwika obchodzi się 31 stycznia, 28 kwietnia, 18, 25 sierpnia, 9 października.

Ludwik to mężczyzna kochający i czuły. Buduje związek na solidnych podstawach. Najważniejsza jest dla niego rodziny i dba o to, aby nic jej nie zabrakło. Czuje się głową rodziny i stara się być odpowiedzialny. Nie przychodzi mu to z trudem, gdyż jest ambitnym i pracowitym mężczyzną. Bez problemu radzi sobie z trudnymi dla innych zadaniami. Ma umysł analityczny i potrafi odnaleźć się w wielu zawodach.