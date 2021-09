Imieniny Łukasza. Najbliższe wypadają 10.09. Wiersze imieninowe dla Łukasza

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Łukasz?

Imię Łukasz jest pochodzenia grecko-łacińskiego. Imieniny Łukasza wypadają 11, 17 lutego, 21, 22 kwietnia, 10 września, 18, 31 października, 10 listopada oraz 17 grudnia. x000D

Łukasz jest osobą spokojną i cierpliwą. Nigdy nie podejmuje decyzji pochopnie i w pośpiechu, woli wszystko przeanalizować. Cechuje go sumienność i obowiązkowość. Porażki i napotykane przeszkody nie są mu straszne, a jeszcze bardziej motywują go do osiągnięcia zamierzonego celu. Lubi towarzystwo swoich przyjaciół oraz zawsze jest chętny do pomocy i dawania rad. Jest typem obserwatora, który lubi patrzeć na ludzi i otaczającą go rzeczywistość. Stroni od kłótni i konfliktów, woli załatwić je polubownie. W pracy cechuje go rozwaga i dążenie do wyznaczonego celu. Łukasz potrafi się skoncentrować na wykonywanym zadaniu, co później przynosi efekty.