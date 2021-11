Imieniny Macieja. Najbliższe wypadają 11.11. Wiersze imieninowe dla Macieja

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Maciej?

Maciej jest imieniem pochodzącym z języka hebrajskiego. Maciej imieniny obchodzi 30 stycznia, 24, 25 lutego, 14 maja, 3 czerwca, 18 września, 11 listopada, 17 grudnia.

Maciej jest mężczyzną wrażliwym i uczuciowym, chociaż z trudem okazuje emocje. Może wydawać się zimny i obojętny, jednak w głębi duszy bardzo mocno się przywiązuje. Życie rodzinne jest dla niego szalenie ważne. To dobry kandydat na męża i ojca. W życiu trzyma się zasad, dzięki czemu nie ma problemu z dochowywaniem wierności swojej partnerce. Należy jednak uważać, żeby Maciej nie stał się w związku despotyczny. Maciej jest bardzo energiczny i inteligentny. Chętnie się uczy i poznaje świat. Jest bardzo ambitnym mężczyznom i do każdego zadania przygotowuje się bardzo skrupulatnie. Wszystko chciałby w życiu robić sam, dzięki czemu osiąga sukcesy, a jego rodzinie nigdy niczego nie zabraknie. To bardzo przedsiębiorczy mężczyzna, który zachowuje zimną krew nawet w najtrudniejszych sytuacjach.