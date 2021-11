Imieniny Macieja. Najbliższe wypadają 11.11. Wierszyki z okazji imienin dla Macieja

Maciej jest mężczyzną wrażliwym i uczuciowym, chociaż z trudem okazuje emocje. Może wydawać się zimny i obojętny, jednak w głębi duszy bardzo mocno się przywiązuje. Życie rodzinne jest dla niego szalenie ważne. To dobry kandydat na męża i ojca. W życiu trzyma się zasad, dzięki czemu nie ma problemu z dochowywaniem wierności swojej partnerce. Należy jednak uważać, żeby Maciej nie stał się w związku despotyczny. Maciej jest bardzo energiczny i inteligentny. Chętnie się uczy i poznaje świat. Jest bardzo ambitnym mężczyznom i do każdego zadania przygotowuje się bardzo skrupulatnie. Wszystko chciałby w życiu robić sam, dzięki czemu osiąga sukcesy, a jego rodzinie nigdy niczego nie zabraknie. To bardzo przedsiębiorczy mężczyzna, który zachowuje zimną krew nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.