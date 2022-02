Imieniny Macieja. Najbliższe wypadają 24.02. Życzenia i wiersze na imieniny dla Macieja

Maciej jest mężczyzną wrażliwym i uczuciowym, chociaż z trudem okazuje emocje. Może wydawać się zimny i obojętny, jednak w głębi duszy bardzo mocno się przywiązuje. Życie rodzinne jest dla niego szalenie ważne. To dobry kandydat na męża i ojca. W życiu trzyma się zasad, dzięki czemu nie ma problemu z dochowywaniem wierności swojej partnerce. Należy jednak uważać, żeby Maciej nie stał się w związku despotyczny. Maciej jest bardzo energiczny i inteligentny. Chętnie się uczy i poznaje świat. Jest bardzo ambitnym mężczyznom i do każdego zadania przygotowuje się bardzo skrupulatnie. Wszystko chciałby w życiu robić sam, dzięki czemu osiąga sukcesy, a jego rodzinie nigdy niczego nie zabraknie. To bardzo przedsiębiorczy mężczyzna, który zachowuje zimną krew nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...