Imieniny Magdaleny 1.06. Jakie życzenia wybrać dla Magdaleny? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imię Magdalena wywodzi się z hebrajskiego, a w Polsce pojawiło się w trzynastym wieku. Imieniny Magdaleny wypadają 13, 27, 29 maja, 1 czerwca oraz 22 lipca. x000D x000D Magdalena jest osobą pomocną i często służy radą. Zdarza się, że przemawia przez nią impulsywność i wtedy nie panuje nad tym co mówi. Magdalena to przyjaciółka idealna, która zawsze pomoże i nie zawiedzie. Jest osobą towarzyską, która lubi otaczać się ulubionymi znajomymi. Ponadto uwielbia podróże i poznawanie świata. W pracy woli mieć swobodę działania i ciężko jest jej podporządkować się regułom oraz zasadom.

Życzenia imieninowe dla Magdaleny

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!