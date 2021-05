Imieniny Magdaleny 1.06. Oryginalne życzenia imieninowe dla Magdaleny

Imię Magdalena wywodzi się z hebrajskiego, a w Polsce pojawiło się w trzynastym wieku. Imieniny Magdaleny wypadają 13, 27, 29 maja, 1 czerwca oraz 22 lipca. x000D x000D Magdalena jest osobą pomocną i często służy radą. Zdarza się, że przemawia przez nią impulsywność i wtedy nie panuje nad tym co mówi. Magdalena to przyjaciółka idealna, która zawsze pomoże i nie zawiedzie. Jest osobą towarzyską, która lubi otaczać się ulubionymi znajomymi. Ponadto uwielbia podróże i poznawanie świata. W pracy woli mieć swobodę działania i ciężko jest jej podporządkować się regułom oraz zasadom.

Prześlij życzenia imieninowe dla Magdaleny

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.