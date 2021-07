Imieniny Magdaleny 22.07. Oryginalne życzenia imieninowe dla Magdaleny

Imię Magdalena wywodzi się z hebrajskiego, a w Polsce pojawiło się w trzynastym wieku. Imieniny Magdaleny wypadają 13, 27, 29 maja, 1 czerwca oraz 22 lipca. x000D x000D Magdalena jest osobą pomocną i często służy radą. Zdarza się, że przemawia przez nią impulsywność i wtedy nie panuje nad tym co mówi. Magdalena to przyjaciółka idealna, która zawsze pomoże i nie zawiedzie. Jest osobą towarzyską, która lubi otaczać się ulubionymi znajomymi. Ponadto uwielbia podróże i poznawanie świata. W pracy woli mieć swobodę działania i ciężko jest jej podporządkować się regułom oraz zasadom.

Wyślij Magdalenie oryginalne życzenia na imieniny

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.