Imieniny Maksyma. Najbliższe wypadają 26.08. Życzenia i wierszyki na imieniny Maksyma

Imię Maksym ma pochodzenie greckie. Imieniny Maksyma wypadają 15 stycznia, 23 stycznia, 25 stycznia, 3 lutego, 18 lutego, 13 kwietnia, 15 kwietnia, 30 kwietnia, 5 maja, 11 maja, 15 maja, 10 czerwca, 23 czerwca, 2 sierpnia, 13 sierpnia, 17 sierpnia, 20 sierpnia, 23 sierpnia, 30 października, 19 listopada, 27 listopada oraz 27 grudnia. x000D x000D Maksym jest osobą energiczną i spontaniczną. Umie poradzić sobie z porażką i przegraną oraz wyciąga wnioski na przyszłość. Jest uparty i broni swojego zdania. Często szybko podejmuje decyzje. Jest towarzyski i ma duże grono przyjaciół. Ze znajomymi spędza czas aktywnie, ponieważ nie lubi siedzieć w jednym miejscu. Chętnie podróżuje i poznaje nowe miejsca na świecie. W pracy jest sumienny i z uwagą wykonuje wszystkie swoje zadania. Lubi mieć kontakt z drugim człowiekiem i świetnie sprawdzi się w zespole. Jest bardzo inteligentny, co na pewno pomaga mu w codziennych obowiązkach zawodowych.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

