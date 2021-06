Imieniny Maksyma. Najbliższe wypadają 8.06. Wiersze na imieniny dla Maksyma

Imię Maksym ma pochodzenie greckie. Imieniny Maksyma wypadają 15 stycznia, 23 stycznia, 25 stycznia, 3 lutego, 18 lutego, 13 kwietnia, 15 kwietnia, 30 kwietnia, 5 maja, 11 maja, 15 maja, 10 czerwca, 23 czerwca, 2 sierpnia, 13 sierpnia, 17 sierpnia, 20 sierpnia, 23 sierpnia, 30 października, 19 listopada, 27 listopada oraz 27 grudnia. x000D x000D Maksym jest osobą energiczną i spontaniczną. Umie poradzić sobie z porażką i przegraną oraz wyciąga wnioski na przyszłość. Jest uparty i broni swojego zdania. Często szybko podejmuje decyzje. Jest towarzyski i ma duże grono przyjaciół. Ze znajomymi spędza czas aktywnie, ponieważ nie lubi siedzieć w jednym miejscu. Chętnie podróżuje i poznaje nowe miejsca na świecie. W pracy jest sumienny i z uwagą wykonuje wszystkie swoje zadania. Lubi mieć kontakt z drugim człowiekiem i świetnie sprawdzi się w zespole. Jest bardzo inteligentny, co na pewno pomaga mu w codziennych obowiązkach zawodowych.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.