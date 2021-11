Imieniny Maksymiliana. Najbliższe wypadają 27.11. Życzenia i wierszyki na imieniny Maksymiliana

Maksymilian lubi wyzwania i nie zrażają go trudności. Jest niezwykle zmotywowany do działania. Może wiele w życiu osiągnąć. Kieruje się głównie doświadczeniem życiowym. Nie lubi dzielić się swoimi osiągnięciami. Jest człowiekiem sukcesu. Nie brak mu wyobraźni, dyplomacji i charyzmy. Maksymilian jest rudny do rozgryzienia w relacjach partnerskich. Z jednej strony jest czuły i kochający, z drugiej często przytłacza go miłość drugiej osoby. Potrzebuje partnerki, która całkowicie mu się podporządkuje i nie będzie się wychylać.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....