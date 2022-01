Imieniny Małgorzaty 18.01. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Małgorzaty?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Małgorzaty - jakie jest pochodzenie tego imienia?

Małgorzata pochodzi z języka greckiego od słowa oznaczającego perłę. Małgorzata imieniny obchodzi 18 stycznia, 3, 22, 25 lutego, 26 marca, 10, 13 kwietnia, 16 maja, 10 czerwca, 13, 20 lipca, 13, 20, 27, 30 sierpnia, 16, 17, 25 października, 2, 16 listopada, 23, 30 grudnia.

Małgorzata to choleryczka o chwiejnym charakterze. Chętnie się angażuje, ale równie łatwo się zniechęca. Otacza się gronem oddanych przyjaciół. Jednak czasem potrzebuje odciąć się od wszystkich na jakiś czas. Jest bardzo oddaną żoną, jednak zwykle nie ma szczęścia w miłości. Kocha przygody i podróże. To one napędzają ją do działania i pomagają naładować baterię. Małgorzata nie ma szczęścia w miłości, ponieważ jest nieśmiała i zbyt mało pewna siebie. Posiada swój ideał mężczyzny, jednak nie wierzy, że uda jej się takiego partnera znaleźć. Zwykle szybko angażuje się w związki i jest bardzo oddaną partnerką, co mężczyźni często wykorzystują. Chociaż widzi wady i błędy partnera, zwykle boi się o nich mówić głośno. W pracy również zwykle ma pod górkę, ponieważ przyjmuje zlecenia, na które zwykle nie ma siły. Na początku zawsze pełna energii, lecz przy pierwszym potknięciu się poddaje.