Imieniny Małgorzaty 2.11. Jakie życzenia wybrać dla Małgorzaty? Życzenia imieninowe idealne na sms

Małgorzata to choleryczka o chwiejnym charakterze. Chętnie się angażuje, ale równie łatwo się zniechęca. Otacza się gronem oddanych przyjaciół. Jednak czasem potrzebuje odciąć się od wszystkich na jakiś czas. Jest bardzo oddaną żoną, jednak zwykle nie ma szczęścia w miłości. Kocha przygody i podróże. To one napędzają ją do działania i pomagają naładować baterię. Małgorzata nie ma szczęścia w miłości, ponieważ jest nieśmiała i zbyt mało pewna siebie. Posiada swój ideał mężczyzny, jednak nie wierzy, że uda jej się takiego partnera znaleźć. Zwykle szybko angażuje się w związki i jest bardzo oddaną partnerką, co mężczyźni często wykorzystują. Chociaż widzi wady i błędy partnera, zwykle boi się o nich mówić głośno. W pracy również zwykle ma pod górkę, ponieważ przyjmuje zlecenia, na które zwykle nie ma siły. Na początku zawsze pełna energii, lecz przy pierwszym potknięciu się poddaje.

Prześlij życzenia imieninowe dla Małgorzaty

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.