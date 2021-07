Imieniny Malwiny 4.07. Jakie życzenia imieninowe dla Malwiny?

Imię Malwina jest pochodzenia germańskiego i jest to żeńska forma imienia Malwin. Imieniny Malwiny wypadają 4 lipca. x000D x000D Malwina jest osobą energiczną i przebojową. Nie lubi stać w miejscu, woli działać. Uwielbia podróżować i odkrywać nowe miejsca. Cechuje ją spontaniczność i pogoda ducha. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Znajomi cenią ją za serdeczność i wieczny uśmiech na twarzy. Zawsze pomoże i służy radą. W pracy jest sumienna i dynamiczna. Wykonuje wszystkie swoje obowiązki zawodowe. Ma dużo ciekawych pomysłów, którymi chętnie się dzieli. Jest inteligenta i szybko uczy się nowych rzeczy, co bardzo pomaga jej w pracy.

Wyślij Malwinie radosne życzenia na imieniny

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.