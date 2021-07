Imieniny Malwiny 4.07. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Malwiny?

Imię Malwina jest pochodzenia germańskiego i jest to żeńska forma imienia Malwin. Imieniny Malwiny wypadają 4 lipca. x000D x000D Malwina jest osobą energiczną i przebojową. Nie lubi stać w miejscu, woli działać. Uwielbia podróżować i odkrywać nowe miejsca. Cechuje ją spontaniczność i pogoda ducha. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Znajomi cenią ją za serdeczność i wieczny uśmiech na twarzy. Zawsze pomoże i służy radą. W pracy jest sumienna i dynamiczna. Wykonuje wszystkie swoje obowiązki zawodowe. Ma dużo ciekawych pomysłów, którymi chętnie się dzieli. Jest inteligenta i szybko uczy się nowych rzeczy, co bardzo pomaga jej w pracy.

Prześlij Malwinie miłe życzenia imieninowe

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.