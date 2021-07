Imieniny Marceliny 14.07. Jakie życzenia złożyć Marcelinie?

Imię Marcelina pochodzi od męskiej formy łacińskiego imienia Marcelin. Imieniny Marceliny wypadają 9, 30 stycznia, 26 kwietnia oraz 17 lipca. x000D x000D Marcelina jest osobą pewną siebie i temperamentną. Ma w sobie dużo pozytywnej energii. Cechuje ją upartość i zawziętość w dążeniu do celu. Jest towarzyska i lubi mieć przy sobie dobrych znajomych. Chętnie pomaga innych i służy dobrą radą. Można jej zaufać, ponieważ umie dotrzymać tajemnicy. Przyjaciele cenią ją za życzliwość i otwartość. W pracy jest sumienna i zawsze wykonuje swoje określone zadania. Jest energiczna i wszędzie jej pełno. Dobrze jej się pracuje w grupie i najlepiej odnajduje się w roli mediatorki.

