Imieniny Marcina. Najbliższe wypadają 12.11. Życzenia imieninowe dla Marcina

Marcin boi się angażować w związki. Stawia na przelotne romanse. Małżeństwo kojarzy mu się z niewolnictwem. Gdy tylko poczuje zagrożenie, ucieka. Jednak, gdy trafi na tą jedyną świat wywróci mu się do góry nogami. Nagle staje się bardzo zaangażowany i marzy o założeniu rodziny. Marcin to mężczyzna z poczuciem humoru, wyobraźnią oraz twórczym umysłem. Lubi zmieniać otoczenie, dlatego wydaje się niestały w przyjaźniach. Zwykle bardzo towarzyski, chociaż ceni sobie też samotność. Marcin jest bardzo analityczny i pedantyczny w działaniach. Nie lubi podejmować ryzyka, bo ciężko znosi porażki. Musi mieć jasno wytyczone cele.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.