Imieniny Marii 15.08. Jakie życzenia imieninowe dla Marii?

NOWE Instagram Joanny Krupy. Co nowego u pięknej Joanny Krupy?

Joanna Krupa to polsko-amerykańska modelka i aktorka. Joanna jest głównym sędzią polskiej edycji Top Model. Joanna Krupa to również aktywistka praw zwierząt. Na swoim Instagramie pokazuje nie tylko zdjęcia z sesji zdjęciowych, ale również dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Celebrytka lubi zaskakiwać, dlatego sprawdź koniecznie, co nowego na profilu Joanny Krupy!