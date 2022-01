Imieniny Mariusza. Najbliższe wypadają 19.01. Wiersze z okazji imienin dla Mariusza

Mariusz nie lubi się nudzić. To bardzo aktywny i dynamiczny mężczyzna. Jest bardzo inteligentny i szybko się uczy. Pracuje, aby działać i imponować. Wybierając zawód kieruje się swoimi zainteresowaniami. Tylko wtedy angażuje się w pracę. Jeśli jego praca nie przynosi mu satysfakcji, szybko z niej rezygnuje. Mariusz dąży do ustatkowanego i spokojnego życia rodzinnego. Chociaż jest zaborczy, to bardzo dobry mąż i ojciec. Dzięki swojej przedsiębiorczości zapewnia rodzinie godny byt. Jest również bardzo towarzyski. Nie nawiązuje jednak długoletnich przyjaźni i często zmienia towarzystwo. To świetny organizator imprez. Bardzo lubi błyszczeć i potrzebuje aprobaty, przez co czasem wystawia się na pośmiewisko.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...