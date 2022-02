Imieniny Mariusza. Najbliższe wypadają 9.02. Życzenia imieninowe dla Mariusza

Jaki jest Mariusz?

Mariusz to imię pochodzenia łacińskiego. Mariusz imieniny obchodzi 19 stycznia, 4, 9 lutego, 22 sierpnia, 21 września, 3 listopada, 31 grudnia.

Mariusz nie lubi się nudzić. To bardzo aktywny i dynamiczny mężczyzna. Jest bardzo inteligentny i szybko się uczy. Pracuje, aby działać i imponować. Wybierając zawód kieruje się swoimi zainteresowaniami. Tylko wtedy angażuje się w pracę. Jeśli jego praca nie przynosi mu satysfakcji, szybko z niej rezygnuje. Mariusz dąży do ustatkowanego i spokojnego życia rodzinnego. Chociaż jest zaborczy, to bardzo dobry mąż i ojciec. Dzięki swojej przedsiębiorczości zapewnia rodzinie godny byt. Jest również bardzo towarzyski. Nie nawiązuje jednak długoletnich przyjaźni i często zmienia towarzystwo. To świetny organizator imprez. Bardzo lubi błyszczeć i potrzebuje aprobaty, przez co czasem wystawia się na pośmiewisko.