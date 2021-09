Imieniny Marka. Najbliższe wypadają 28.09. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Marka

Marek pochodzi z języka łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa. Marek imieniny obchodzi 11 stycznia, 24 lutego, 13, 19, 24, 27, 29 marca, 11, 25, 28 kwietnia, 8 maja, 16 czerwca, 31 sierpnia, 7, 23, 28 września, 1, 4, 7, 22 października, 7, 16, 22, 26 listopada. x000D x000D Marek jest wesołym i lojalnym mężczyzną. Jest bardzo pracowity i wytrwały w dążeniu do celu. Lubi wolność, nie znosi, gdy ktoś narzuca mu swoje zdanie. Ciężko znosi porażki, nie potrafi przegrywać. Mimo to decyzje podejmuje szybko i pochopnie. Świetnie sprawdzi się na stanowisku szefa, ponieważ potrafi być wymagający, ale również wprowadza rodzinną i przyjazną atmosferę. Marek potrafi czarować kobiety, ale swojej partnerce zawsze pozostaje wierny. Trzyma się swoich przekonań. Jest czułym partnerem, ale potrzebuje czasu do nawiązania mocnej więzi. Dąży do stworzenia trwałego i spokojnego związku. Jest bardzo szanowany i lubiany przez przyjaciół. Marek to dusza towarzystwa, łatwo nawiązuje kontakty.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!