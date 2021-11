Imieniny Marka. Najbliższe wypadają 5.11. Wierszyki na imieniny dla Marka

Marek pochodzi z języka łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa. Marek imieniny obchodzi 11 stycznia, 24 lutego, 13, 19, 24, 27, 29 marca, 11, 25, 28 kwietnia, 8 maja, 16 czerwca, 31 sierpnia, 7, 23, 28 września, 1, 4, 7, 22 października, 7, 16, 22, 26 listopada. x000D x000D Marek jest wesołym i lojalnym mężczyzną. Jest bardzo pracowity i wytrwały w dążeniu do celu. Lubi wolność, nie znosi, gdy ktoś narzuca mu swoje zdanie. Ciężko znosi porażki, nie potrafi przegrywać. Mimo to decyzje podejmuje szybko i pochopnie. Świetnie sprawdzi się na stanowisku szefa, ponieważ potrafi być wymagający, ale również wprowadza rodzinną i przyjazną atmosferę. Marek potrafi czarować kobiety, ale swojej partnerce zawsze pozostaje wierny. Trzyma się swoich przekonań. Jest czułym partnerem, ale potrzebuje czasu do nawiązania mocnej więzi. Dąży do stworzenia trwałego i spokojnego związku. Jest bardzo szanowany i lubiany przez przyjaciół. Marek to dusza towarzystwa, łatwo nawiązuje kontakty.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.