Imieniny Marty 19.01. Życzenia imieninowe dla Marty

Jaka jest osoba o imieniu Marta?

Imię Marta jest pochodzenia aramejskiego. Imieniny Marty wypadają 11, 18, 19 stycznia, 22, 23 lutego, 14 kwietnia, 16, 21 czerwca, 27, 29 lipca, 23 września, 2, 16, 24 października. x000D

Marta jest osobą sumienną i realistycznie patrzy na otaczający ją świat. Lubi planować sobie całe życie. Cechuje ją niezależność i samodzielność. Jest towarzyska i otacza się dużym gronem zaufanych przyjaciół. Jest życzliwa i sympatyczna dla innych. W pracy wybija się na tle innych i zawsze jest gotowana do wykonania zadania. Dąży do wyznaczonego celu bez względu na konsekwencje. Jest odpowiedzialna i zorganizowana, co bardzo pomaga w wykonywaniu zawodowych obowiązków.