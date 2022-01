Imieniny Martyny 30.01. Jakie życzenia wybrać dla Martyny? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imię Martyna wywodzi się z męskiego imienia Martius, które ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Martyny wypadają 30 stycznia. x000D x000D Martyna jest osobą ambitną i konsekwentną. Jest typem indywidualistki, która podąża własnymi ścieżkami. Zawsze dąży do wyznaczonego celu bez względu na konsekwencje. Jest bardzo towarzyska i lubi otaczać się sprawdzonymi przyjaciółmi. Uwielbia podróże i poznawanie nowych miejsc na świecie. Ma własne zdanie na każdy temat i nie przejmuje się opinią innych. W pracy jest pewna siebie i sumiennie wykonuje powierzone jej zadania. Woli pracować samodzielnie niż dzielić się obowiązkami z grupą. Cechuje ją upartość w dążeniu do wyznaczonych celów.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Martyny

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!