Imieniny Martyny 30.01. Życzenia imieninowe dla Martyny

Imię Martyna wywodzi się z męskiego imienia Martius, które ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Martyny wypadają 30 stycznia. x000D x000D Martyna jest osobą ambitną i konsekwentną. Jest typem indywidualistki, która podąża własnymi ścieżkami. Zawsze dąży do wyznaczonego celu bez względu na konsekwencje. Jest bardzo towarzyska i lubi otaczać się sprawdzonymi przyjaciółmi. Uwielbia podróże i poznawanie nowych miejsc na świecie. Ma własne zdanie na każdy temat i nie przejmuje się opinią innych. W pracy jest pewna siebie i sumiennie wykonuje powierzone jej zadania. Woli pracować samodzielnie niż dzielić się obowiązkami z grupą. Cechuje ją upartość w dążeniu do wyznaczonych celów.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!