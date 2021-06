Imieniny Marzanny 2.06. Jakie życzenia imieninowe dla Marzanny?

Imię Marzanna ma pochodzenie słowiańskie. Imieniny Marzanny wypadają 21 marca. x000D x000D Marzanna jest osobą zdecydowaną i samodzielną. Cechuje ją pogoda ducha i energiczność. Nie lubi nudy, woli działać i podejmować się nowych wyzwań. Ma swoje zdanie na wiele tematów i rzadko ulega wpływom innych osób. Jest towarzyska i ma swoich wiernych przyjaciół. Chętnie im pomaga i służy dobrą radą. Czasami lubi również pobyć w samotności. W pracy bardzo angażuje się w wykonywane zadania. Jest przy tym sumienna i rzetelna. Ma swój cel, do którego dąży za wszelką cenę. Chętnie rozpoczyna nowe projekty i nie lubi monotonnych zajęć.

Życzenia imieninowe dla Marzanny

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.