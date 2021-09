Imieniny Mateusza. Najbliższe wypadają 21.09. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Mateusza

Imię Mateusz ma pochodzenie hebrajskie. Imieniny Mateusza wypadają 2, 27 stycznia, 27 marca, 8 kwietnia, 11, 21 września, 12, 13 listopada oraz 27 grudnia. x000D x000D Mateusz jest osobą pomocną, która chętnie służy dobrymi radami. Zawsze dotrzymuje danego słowa. Cechuje go prawdomówność i odpowiedzialność. Potrafi być uparty w swoich założeniach i bardzo konsekwentny w dążeniu do celu. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ często mówi to co myśli. W pracy zawsze realizuje wszystkie założone projekty i obowiązki. Jest pewny siebie i słowny. Jednak nie umie poradzić sobie z porażkami i ciężko znosi przegraną.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.