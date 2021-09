Imieniny Mateusza. Najbliższe wypadają 21.09. Życzenia na imieniny dla Mateusza

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Mateusz?

Imię Mateusz ma pochodzenie hebrajskie. Imieniny Mateusza wypadają 2, 27 stycznia, 27 marca, 8 kwietnia, 11, 21 września, 12, 13 listopada oraz 27 grudnia.

Mateusz jest osobą pomocną, która chętnie służy dobrymi radami. Zawsze dotrzymuje danego słowa. Cechuje go prawdomówność i odpowiedzialność. Potrafi być uparty w swoich założeniach i bardzo konsekwentny w dążeniu do celu. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ często mówi to co myśli. W pracy zawsze realizuje wszystkie założone projekty i obowiązki. Jest pewny siebie i słowny. Jednak nie umie poradzić sobie z porażkami i ciężko znosi przegraną.