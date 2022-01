Imieniny Matyldy 11.01. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Matyldy?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaka jest Matylda?## Skąd wzięło się imię Matylda?

Matylda to imię pochodzenia starogermańskiego. Oznacza kobietę silną i waleczną. Matylda imieniny obchodzi 14 marca, 31 maja, 15 sierpnia, 19 listopada.

Matylda nie należy do czułych i wylewnych partnerek. Jest również dość mocno władcza i zaborcza. Długo więc poszukuje partnera, który nie tylko sprosta jej oczekiwania, ale również zaakceptuje jej silny charakter. Jednak partner, który zdecyduje się na życie z nią będzie prawdziwym szczęściarzem. Władczość i zaborczość przestają się przebijać, kiedy Matylda zaczyna bardzo angażować się w związek i czuje się w związku bezpieczna. To bardzo namiętna kobieta, która ma silny charakter, ale dzięki temu budzi męską ciekawość i podziw. To świetna pani domu, bardzo lubi przyjmować gości, a wszyscy u niej w domu czują się bardzo swobodnie i komfortowo. Matylda to bardzo zaradna kobieta i dąży do swojej niezależności. Mężczyzna bowiem jej zdaniem ma być partnerem, czułym i namiętnym kochankiem, a nie instytucją finansową.