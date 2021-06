Imieniny Michaliny 19.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Michaliny?

Michalina na brak powodzenia u mężczyzn nie narzeka. Czeka jednak na tego jedynego, który skradnie jej serce. Ma problem jednak z zaufaniem, bardzo boi się zranienia i zdrady. Będzie wspaniałą żoną i matką, ale tylko jeśli będzie w małżeństwie szczęśliwa. W innym wypadku będzie uciekać w pracę. Szczęśliwy związek napędza ją do działania, właśnie wtedy rozkwita i osiąga sukcesy na wielu płaszczyznach. W pracy jest nieufna, nie zdradza nikomu swoich planów. Traktuje współpracowników jak konkurencję. Jeśli praca ją fascynuje potrafi się w niej zatracić. Nie lubi zmieniać miejsc pracy, przywiązuje się do jednej i stara się jej trzymać.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.