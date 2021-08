Imieniny Michaliny 24.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Michalinie?

Michalina na brak powodzenia u mężczyzn nie narzeka. Czeka jednak na tego jedynego, który skradnie jej serce. Ma problem jednak z zaufaniem, bardzo boi się zranienia i zdrady. Będzie wspaniałą żoną i matką, ale tylko jeśli będzie w małżeństwie szczęśliwa. W innym wypadku będzie uciekać w pracę. Szczęśliwy związek napędza ją do działania, właśnie wtedy rozkwita i osiąga sukcesy na wielu płaszczyznach. W pracy jest nieufna, nie zdradza nikomu swoich planów. Traktuje współpracowników jak konkurencję. Jeśli praca ją fascynuje potrafi się w niej zatracić. Nie lubi zmieniać miejsc pracy, przywiązuje się do jednej i stara się jej trzymać.

Michalina to żeński odpowiednik imienia Michał. Pochodzi z języka hebrajskiego. Michalina imieniny obchodzi 19 czerwca, 24 sierpnia, 29 września.

Wyślij specjalne życzenia imieninowe dla Michaliny

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.