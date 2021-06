Imieniny Mieczysława. Najbliższe wypadają 12.06. Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Mieczysława

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Mieczysław?

Mieczysław to imię, które pochodzi z języka starosłowiańskiego. Najprawdopodobniej oznacza: ten, który mieczem zdobywa sławę. Mieczysław imieniny obchodzi 1 stycznia.

Mieczysław to ambitny, uparty i wytrwały mężczyzna, co gwarantuje mu mnóstwo sukcesów na ścieżce zawodowej. Jest bardzo inteligentny a do tego pracowity i uparcie dąży do wyznaczonych przez siebie celów. A poprzeczkę zawsze ustawia wysoko! Sprawdzi się w roli kierownika surowego, ale sprawiedliwego. Zawsze stara się dojść do prawdy. Jest niestety zbyt ufny, co potrafi go zgubić. Ludzie, którzy to wiedzą, często to wykorzystują. Mieczysław nie posiada szerokiego grona przyjaciół, ponieważ czas wolny woli przeznaczać na doskonalenie siebie, realizowanie swoich pasji oraz poświęcanie się dla rodziny. Mieczysław jest dobrym partnerem. Nie uchyla się od obowiązków domowych, lubi wpierać swoją partnerkę. Życie u jego boku jest spokojne, ciche i poukładane.