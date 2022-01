Imieniny Mieczysławy 1.01. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Mieczysławy?

Imię Mieczysława wywodzi się od męskiego imienia Mieczysław, które ma pochodzenie staropolskie. Imieniny Mieczysławy wypadają 1 stycznia oraz 12 czerwca. x000D x000D Mieczysława jest osobą przebojową i nastawioną optymistycznie do otaczającego ją świata. Cechuje ją otwartość i spontaniczność. Lubi przebywać między ludźmi i ma wielu przyjaciół. Chętnie im pomaga i służy dobrą radą. Można jej zaufać, ponieważ potrafi dotrzymać sekretów. W pracy ma wiele ciekawych pomysłów, które systematycznie realizuje. Lubi mieć kontakt z drugim człowiekiem. Doskonale sprawdzi się w pracy w grupie.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.