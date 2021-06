Imieniny Mikołaja. Najbliższe wypadają 2.06. Życzenia i wiersze na imieniny dla Mikołaja

Imię Mikołaj ma pochodzenie greckie. Imieniny Mikołaja wypadają 1, 14 lutego, 21 marca, 9, 19 maja, 2, 18 czerwca, 9 lipca, 10, 25 września, 13 października, 12, 13 listopada oraz 6 grudnia. x000D x000D Mikołaj jest osobą ambitną i nietuzinkową. Ma określony cel w życiu, do którego dąży za wszelką cenę. Cechuje go odwaga i pewność siebie. Ma małe grono zaufanych znajomych. Jest skryty i ciężko jest mu zawierać nowe znajomości. Nie lubi być wylewny i rzadko zwierza się ze swoich rozterek. W pracy jest sumienny i wykonuje wszystkie powierzone mu obowiązki. Jest inteligentny i lubi korzystać ze swojej szerokiej wiedzy. Jest opanowany i odporny na kryzysowe sytuacje. Lubi czuć rywalizację pomiędzy współpracownikami.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!