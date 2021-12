Imieniny Mikołaja. Najbliższe wypadają 6.12. Życzenia i wiersze na imieniny dla Mikołaja

Imię Mikołaj ma pochodzenie greckie. Imieniny Mikołaja wypadają 1, 14 lutego, 21 marca, 9, 19 maja, 2, 18 czerwca, 9 lipca, 10, 25 września, 13 października, 12, 13 listopada oraz 6 grudnia. x000D x000D Mikołaj jest osobą ambitną i nietuzinkową. Ma określony cel w życiu, do którego dąży za wszelką cenę. Cechuje go odwaga i pewność siebie. Ma małe grono zaufanych znajomych. Jest skryty i ciężko jest mu zawierać nowe znajomości. Nie lubi być wylewny i rzadko zwierza się ze swoich rozterek. W pracy jest sumienny i wykonuje wszystkie powierzone mu obowiązki. Jest inteligentny i lubi korzystać ze swojej szerokiej wiedzy. Jest opanowany i odporny na kryzysowe sytuacje. Lubi czuć rywalizację pomiędzy współpracownikami.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.