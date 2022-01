Imieniny Mileny 24.01. Jakie życzenia złożyć Milenie?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Mileny - jakie cechy przypisywane są osobie o tym imieniu?

Milena pochodzi z języka starosłowiańskiego od imion Miłosław i Miłobor. Oznacza: miła, najmilsza. Milena imieniny obchodzi 24 maja.

Milena to kobieta o silnej wrażliwości. Kocha sztukę, przyrodę i fascynuje ją piękno. Boi się zaangażować w związek, gdyż ciężko zniosła by zranienie. W związkach stawia na partnerstwo, przez co staje się bardziej koleżanką niż żoną. Mimo iż jest bardzo zmysłowa i kobieca, trzyma się raczej na dystans. W kontaktach z dziećmi również woli być bardziej koleżanką niż matką. Milena do celu dąży bardzo wytrwale. Nie próbuje ich osiągać szybko, lecz małymi kroczkami. Wydaje się być przez to skryta i cicha, to jednak tylko pozory. W rzeczywistości Milena jest bardzo stanowcza i wie czego chce. Nie trąbi jednak na prawo i lewo o swoich planach.