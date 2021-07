Imieniny Mirosławy 26.07. Jakie życzenia imieninowe dla Mirosławy?

Mirosława to bardzo rodzinna kobieta. Dba o dom i rodzinę. Większą wagę przykłada do uczuciowości niż cielesności. Mirosława jest perfekcjonistką, co niestety daje odczuć wszystkim. Dużo wymaga od swojego męża oraz swoich dzieci. Mirosława posiada wybuchowy charakter. Mimo to posiada wielu przyjaciół, którzy bardzo ją szanują i lubią z nią spędzać czas. Jest bardzo towarzyska i pomocna. Jest również bardzo szalona i kocha sporty ekstremalne.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.