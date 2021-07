Imieniny Mirosławy 26.07. Oryginalne życzenia imieninowe dla Mirosławy

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Mirosławy - jakie cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu

Mirosława jest imieniem staropolskim. Oznacza kobietę, która sławi dobro i pokój. Mirosława imieniny obchodzi 26 lutego.

Mirosława to bardzo rodzinna kobieta. Dba o dom i rodzinę. Większą wagę przykłada do uczuciowości niż cielesności. Mirosława jest perfekcjonistką, co niestety daje odczuć wszystkim. Dużo wymaga od swojego męża oraz swoich dzieci. Mirosława posiada wybuchowy charakter. Mimo to posiada wielu przyjaciół, którzy bardzo ją szanują i lubią z nią spędzać czas. Jest bardzo towarzyska i pomocna. Jest również bardzo szalona i kocha sporty ekstremalne.