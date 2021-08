Imieniny Moniki 27.08. Jakie życzenia złożyć Monice?

Imię Monika pochodzi z języka greckiego i oznacza jedyny. Imieniny Moniki wypadają 8 stycznia, 4, 21 maja, 27 lipca oraz 27 sierpnia. x000D x000D Monika jest osobą, która lubi porządek. Cechuje ją upartość, zwłaszcza w dążeniu do wyznaczonych celów. Jest niezależna oraz nie lubi skomplikowanych sytuacji. Bardzo lubi otaczać się gronem przyjaciół oraz chętnie zawiera nowe znajomości. Prowadzi sportowy tryb życia. W pracy jest zdecydowana i pewna siebie. Jest typem przywódczyni, która dobrze odnajduje się w pracy w grupie. Cechuje ją systematyczność oraz zorganizowanie, dzięki czemu z łatwością wykonuje powierzone jej zadania i obowiązki.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Moniki

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.