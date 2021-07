Imieniny Natana. Najbliższe wypadają 12.07. Życzenia i wiersze na imieniny dla Natana

Natan to mężczyzna bardzo pewny siebie. W życiu kieruje się dążeniem do zdobycia sławy i podziwu. Stale rozwija swoje umiejętności. Chce być szanowany i podziwiany przez społeczeństwo. Pochlebia mu, gdy ktoś traktuje go jak eksperta i autorytet w jakieś dziedzinie. Dzięki swojej przedsiębiorczości jest w stanie wiele osiągnąć. Nie lubi pracować dla kogoś, woli rozwijać własne biznesy.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.