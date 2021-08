Imieniny Nataniela. Najbliższe wypadają 24.08. Życzenia z okazji imienin dla Nataniela

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…