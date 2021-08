Imieniny Nikodema. Najbliższe wypadają 3.08. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Nikodema

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Nikodem?

Nikodem to imię pochodzenia greckiego. Imieniny Nikodema obchodzimy 1 czerwca, 3 sierpnia, 15 września.

Nikodem to mężczyzna dbający o swoją aparycję. Pewność siebie i urok osobisty dodają mu męskości, co chętnie wykorzystuje. Nikodem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród płci przeciwnej. W związku wymaga więcej niż sam potrafi dać. Choć jest bardzo uczuciowy, ma problem z okazywaniem uczuć. Mimo iż Nikodem jest przyjazny i otwarty na nowe znajomości, nie cieszy się szerokim gronem znajomych. Ludzie odbierają go za mężczyznę aroganckiego i zakochanego w sobie. Większą wagę przykłada do dbania o swój wygląd niż do nauki.